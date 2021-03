SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink

SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Видео запуска опубликовано в Twitter SpaceX.

Запуск прошел в 6:01 по времени Восточного побережья США (13:01 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты уже приземлилась на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 микроспутников, сейчас орбитальная группировка SpaceX насчитывает более тысячи. В планах компании — развернуть группировку из 12 тыс. космических аппаратов, а затем увеличить ее до 30 тыс., и обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.