Россиянка Ступак взяла бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Спортсменка пробежала дистанцию 30 км за 1 час 28 мин. 45,3 с.

Первое место заняла норвежка Хейди Венг (1 ч. 28 мин. 11,6 с), второе — шведка Эбба Андерссон (+4,5 с).

Вчера, 13 марта, Ступак заняла первое место в масс-старте классическим стилем. Она преодолела дистанцию 10 км за 25 мин. 13,3 с. Серебро завоевала норвежка Хайди Венг (+7,1 с). Третье место заняла шведка Эбба Андерссон (+8,5 с).

Сегодняшними гонками преследования завершается заключительный этап Кубка мира. Юлия Ступак заняла второе место в его общем зачете, уступив американке Джессике Диггинс. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон. Россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева заняли пятое и шестое места в общем зачете.