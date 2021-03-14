МВД России сообщило о распространении фальшивомонетчиков в интернете

Фальшивомонетчики наладили сбыт поддельных денег в интернете, сообщило Министерство внутренних дел РФ. По данным ведомства, в прошлом году количество таких преступлений увеличилось на 6%.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов»,— сказала пресс-служба министерства (цитата по ТАСС). Как именно мошенники распространяют поддельные купюры, ведомство не уточнило.

В 2020 году в России зафиксировано 18,7 тыс. преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег. Выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направлено более 1 тыс. уголовных дел.

Количество выявляемых фальшивых банкнот растет третий год подряд. В 2020 году количество выявленных в банковской системе России фальшивых денег увеличилось по сравнению с 2019 годом на 16,8% и составило 48,3 тыс. Их сумма составила 179,2 млн руб., что на 13,5% больше, чем в 2019 году (157,9 млн руб.). Наиболее популярными среди фальшивомонетчиков остаются пятитысячные купюры.