Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Михаила Пономарева

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам сенатора от Тюменской области, заместителя председателя комитета Совета федерации по экономической политике Михаила Пономарева, скончавшегося накануне на 68-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

«Михаил Николаевич был большой личностью, опытным государственным деятелем, всю свою жизнь он отдал служению людям и Родине. Открытый, активный, ответственный политик на всех постах, которые он занимал, Михаил Николаевич отдавал все силы и знания решению вопросов как социально-экономического развития регионов, так и проблем конкретных людей. Он пользовался уважением и авторитетом у жителей региона и депутатского корпуса Тюменской областной думы. Светлая память о Михаиле Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах»,— цитирует господина Моора пресс-служба регионального правительства.

Михаил Пономарев окончил Академию гражданской авиации, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Столичный гуманитарный институт. В 1994-1996 годах был замглавы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), затем — вице-губернатором Ямала. С 2000 года работал заместителем полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО). Впоследствии занял должность замминистра регионального развития РФ, также работал в должности советника председателя совета директоров ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк».

В 2007 году избран депутатом Тюменской областной думы. С 2009 по 2010 годы работал замдиректора департамента управления делами правительства РФ. В декабре 2010 года вернулся в Тюменскую область и стал советником председателя совета директоров Запсибкомбанка, а с 2011 года — членом совета директоров. В Совет федерации господин Пономарев избирался в 2011 и 2016 годах.