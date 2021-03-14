Главные анонсы 15–21 марта

15 марта, понедельник
В Москве премьер-министр России Михаил Мишустин проведет совещание правительственной комиссии по бюджетной обеспеченности регионов Дальневосточного федерального округа.
В Москве состоится встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.
В Москве Второй кассационный суд определит территориальную подсудность уголовного дела против бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 млн руб.
В Киеве Кассационный суд в составе Верховного суда Украины рассмотрит иск о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», News One и ZIK.
В Лондоне Вестминстерский магистратский суд проведет административные слушания по экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США.
16 марта, вторник
В Ростове-на-Дону Ростовский облсуд проведет пересмотр приговора бизнесмену из «лондонского списка» Андрею Каковкину, осужденному за мошенничество.
В Киеве Шевченковский райсуд проведет заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
17 марта, среда
В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази.
В Москве Мещанский суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.
18 марта, четверг
В Москве Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова.
19 марта, пятница
В Нью-Йорке состоится пленарное заседание Генеральной ассамблеи ООН.
20 марта, суббота
В Тбилиси пройдет митинг оппозиции.
21 марта, воскресенье
В Ливии запланировано вынесение вотума доверия новому правительству.
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе состоится вручение премии Гильдии сценаристов США.