Сотни человек заразились коронавирусом на заводе Tesla, который открыли в пандемию

Около 450 человек заразились COVID-19 на заводе Tesla в Калифорнии, который открыли в разгар пандемии в результате конфликта основателя компании Илона Маска с местными властями, сообщает The Washington Post. На заводе работает около 10 тыс. человек.

О вспышке коронавируса на заводе было известно и ранее, однако точное число заболевших не раскрывалось. Данные о зараженных получил PlainSite после решения суда, пишет газета. В мае, после открытия завода, было зарегистрировано 10 случаев заболеваний COVID-19. С мая по декабрь было зафиксировано около 450 заражений.

Tesla весной 2020 года не разрешили возобновить работу завода во Фримонте. После этого господин Маск заявил, что компания немедленно перенесет свою штаб-квартиру и будущие программы в Техас и Неваду. Он пообещал, что откроет завод во Фримонте, несмотря на запрет. В результате конфликта власти округа согласились открыть завод с ограничениями.