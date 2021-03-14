В Дрездене 12 полицейских пострадали в ходе акций против коронавирусных ограничений

В немецком Дрездене прошла демонстрация противников коронавирусных ограничений. По информации Tagesspiegel, на акцию вышли сотни демонстрантов. Пострадали 12 полицейских.
Полиция Саксонии сообщила, что ее сотрудники зафиксировали 943 административных правонарушения и 47 преступлений. Правоохранительные органы отчитались о 17 случаях сопротивления полиции, девяти нападениях на сотрудников правоохранительных органов, семи эпизодах оскорблений, двух нарушениях закона об оружии и собраниях.
Три человека задержаны. Это граждане ФРГ в возрасте 16, 41 и 50 лет. Их обвиняют в нападении на полицейских.
https://twitter.com/MilitaerNews/status/1370851832852021252