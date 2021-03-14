Девять человек госпитализированы после протестов в бельгийском Льеже

В городе Льеж в Бельгии прошла акция Black Lives Matter против полицейского насилия. Полиция сообщила, что в ходе протестов были госпитализированы девять человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов, передает rtbf.be.

Акция прошла на фоне публикации в соцсетях видео, где девушку африканского происхождения задержали с применением силы. По оценке rtbf.be, в акции приняли участие около 200 человек.

???? FLASH - Pres de 200 personnes etaient presentes cet apres-midi pour une manifestation #BlackLivesMatter a #Liege apres l’interpellation d’une aide-soignante congolaise en debut de semaine. De nombreux magasins ont ete pilles et des vitrines cassees.(LD) pic.twitter.com/egqCxOAepy — Cboum (@CBoumTV) March 13, 2021

Во время протестов произошли столкновения протестующих и полиции. Демонстранты устроили погромы в McDonalds и возле него, разбили остановки и окна в мэрии города. Они забросали камнями здание полицейского участки и автомобили полиции. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы.