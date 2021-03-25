Сандра Чой, креативный директор Jimmy Choo, для работы над коллекцией сезона весна-лето 2021 пригласила молодую француженку Марин Серр, победительницу конкурса LVMH Prize и основательницу бренда Marine Serre, известного геометрическим орнаментом в виде лунных серпов. В коллекции Jimmy Choo X Marine Serre — высокие сапоги на каблуке, ботильоны, кроссовки и туфли на каблуке kitten heel. Некоторые модели изготовлены из переработанных материалов. Обувь уже поступила в продажу в официальные магазины Jimmy Choo.

Фото из рекламной кампании обувного бренда Principe di Bologna Фото: Principe di Bologna

Principe di Bologna, итальянский обувной бренд, отмечает 60-летие. По этому случаю выпущена линейка обуви с логотипом на стельке в виде красной цифры 60. В женской коллекции классические лодочки, мюли на устойчивом каблуке, сандалии белого и черного цветов, босоножки на шпильке и на низком каблуке, выполненные из лаковой кожи. В мужской — лоферы с вставками из джинсы, классические кожаные плетеные туфли и замшевые лоферы цвета camel. В России обувь и аксессуары Principe di Bologna представлены во флагманском бутике в ГУМе, а также в сети мультибрендовых бутиков и в интернет-магазине No One.

Часы Apple Watch Hermes Series 6 Фото: Apple

Apple Watch Hermes шестой серии уже можно предварительно заказать во всех флагманских магазинах брендов, а также онлайн. Циферблат классических часов Hermes отображается на сенсорном экране Apple, а в комплекте, как всегда, кожаные ремешки со знаменитыми швами: одинарный кожаный браслет, тонкий ремешок, дважды обвивающий запястье, и браслет Hermes Attelage, созданный в честь одного из символов модного дома — конной сбруи. Все ремешки линейки Apple Watch Hermes Series 6 можно «примерить» на официальном сайте компании.

В весенне-летней коллекции Doucal’s много плетеной обуви. Модели выполнены вручную из натуральной кожи и украшены кисточками и бахромой, каблуки имеют ретро-форму, подошвы сделаны из состаренной или плетеной кожи. Кроме базовых лоферов и слиперов в коллекции есть сандалии на резиновой подошве и другая обувь.

На выставке редких подарков «Истории на все времена» Фото: «Времена года»

В галереях «Времена года» до конца июня открыта выставка-продажа редких подарков «Истории на все времена». Можно приобрести рисунки Иосифа Бродского, рукописные ноты Петра Чайковского, документы с автографами Альберта Эйнштейна, Уинстона Черчилля, Бориса Пастернака, радиосхемы Александра Попова, книги с автографами Марины Цветаевой, Сергея Есенина и много других ценных и редких экспонатов.

Фото из рекламной кампании коллекции Archive итальянского бренда La Perla Фото: La Perla

В ГУМе и Петровском пассаже начались продажи коллекции Archive итальянского бренда La Perla. Коллекция посвящена 1980-м и модным образам того времени: белье La Perla часто выбирали для своих клипов певицы Шер и Мадонна. В бутиках бренда можно приобрести боди с V-образным вырезом, облегающий корсет из жаккарда, прозрачный комбинезон из жаккардового кружева и шелкового атласа, платье-комбинацию и платье на одно плечо из шелка, головные повязки из лайкры и жаккардового кружева. В Петровском пассаже до 30 апреля открыта выставка, посвященная La Perla.

Женский деловой костюм из коллекции Tailored Suit от Max Mara Фото: Max Mara

Max Mara представляет коллекцию Tailored Suit — женские деловые костюмы, сшитые вручную. На изготовление каждой вещи уходит 345 минут. В коллекции семь моделей двубортных и однобортных жакетов из шерсти, шелка, меланжа и кашемира.

Капсульная коллекция для будущих мам Nataly Osmann x Tak.Ori Фото: Nataly Osmann x Tak.Ori

Сооснователь проекта #FollowMeTo Наталья Османн совместно с брендом Tak.Ori выпустила коллекцию для будущих мам. Пять моделей платьев и комбинезон сшиты из эластичной черной вискозы, они тянутся, но не теряют первоначальной формы, так что будут впору и после беременности. Вещи можно приобрести на сайте и в инстаграм-аккаунте бренда Tak.Ori.

Одежда из новой коллекции Natural Order от венгерского бренда Nanushka Фото: Nanushka

В ЦУМ привезли две экологичные коллекции. Венгерский бренд Nanushka, следующий принципам устойчивого развития, представил коллекцию Natural Order. Декоративные элементы в технике макраме напоминают о сетях, которые используют японские ныряльщицы за жемчугом. В продаже есть жакеты, топы, брюки, юбки и шорты из веганской кожи черного, терракотового и голубого цветов, а также платья-мини в стиле 90-х из вторичного целлюлозного волокна.

Платье из совместной коллекции бренда Ganni с Levi’s Фото: Ganni x Levi’s

А совместная коллекция датского бренда Ganni с Levi’s изготовлена из похожего на хлопок конопляного волокна, для производства которого требуется значительно меньше воды и пестицидов, чем для обычного хлопка. В продажу поступили джинсовые куртки, платья, рубашки, свободные джинсы винтажного стиля, а также футболки с логотипами брендов. Обеих коллекции также представлены в онлайн-магазине ЦУМа и в петербургском ДЛТ.

Фото из lookbook Fabiana Filippi весна-лето 2021 Фото: Fabiana Filippi

В коллекции Fabiana Filippi сезона весна-лето 2021 в основном вещи базового гардероба: кардиганы, повседневные брюки, джемперы, жакеты и свободные платья из хлопка, льна, кашемира и шелка. Цвета — синий и голубой, бежевый, персиковый, черный и белый. Коллекция была представлена в сентябре прошлого года на Миланской неделе моды в онлайн-формате и уже продается во флагманских бутиках.