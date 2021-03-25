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"Стиль Женщины". Приложение от , стр. 16

Сандра Чой, креативный директор Jimmy Choo, для работы над коллекцией сезона весна-лето 2021 пригласила молодую француженку Марин Серр, победительницу конкурса LVMH Prize и основательницу бренда Marine Serre, известного геометрическим орнаментом в виде лунных серпов. В коллекции Jimmy Choo X Marine Serre — высокие сапоги на каблуке, ботильоны, кроссовки и туфли на каблуке kitten heel. Некоторые модели изготовлены из переработанных материалов. Обувь уже поступила в продажу в официальные магазины Jimmy Choo.



Фото из рекламной кампании обувного бренда Principe di Bologna

Фото из рекламной кампании обувного бренда Principe di Bologna

Фото: Principe di Bologna

Principe di Bologna, итальянский обувной бренд, отмечает 60-летие. По этому случаю выпущена линейка обуви с логотипом на стельке в виде красной цифры 60. В женской коллекции классические лодочки, мюли на устойчивом каблуке, сандалии белого и черного цветов, босоножки на шпильке и на низком каблуке, выполненные из лаковой кожи. В мужской — лоферы с вставками из джинсы, классические кожаные плетеные туфли и замшевые лоферы цвета camel. В России обувь и аксессуары Principe di Bologna представлены во флагманском бутике в ГУМе, а также в сети мультибрендовых бутиков и в интернет-магазине No One.

Часы Apple Watch Hermes Series 6

Часы Apple Watch Hermes Series 6

Фото: Apple

Apple Watch Hermes шестой серии уже можно предварительно заказать во всех флагманских магазинах брендов, а также онлайн. Циферблат классических часов Hermes отображается на сенсорном экране Apple, а в комплекте, как всегда, кожаные ремешки со знаменитыми швами: одинарный кожаный браслет, тонкий ремешок, дважды обвивающий запястье, и браслет Hermes Attelage, созданный в честь одного из символов модного дома — конной сбруи. Все ремешки линейки Apple Watch Hermes Series 6 можно «примерить» на официальном сайте компании.

В весенне-летней коллекции Doucal’s много плетеной обуви. Модели выполнены вручную из натуральной кожи и украшены кисточками и бахромой, каблуки имеют ретро-форму, подошвы сделаны из состаренной или плетеной кожи. Кроме базовых лоферов и слиперов в коллекции есть сандалии на резиновой подошве и другая обувь.

На выставке редких подарков «Истории на все времена»

На выставке редких подарков «Истории на все времена»

Фото: «Времена года»

В галереях «Времена года» до конца июня открыта выставка-продажа редких подарков «Истории на все времена». Можно приобрести рисунки Иосифа Бродского, рукописные ноты Петра Чайковского, документы с автографами Альберта Эйнштейна, Уинстона Черчилля, Бориса Пастернака, радиосхемы Александра Попова, книги с автографами Марины Цветаевой, Сергея Есенина и много других ценных и редких экспонатов.

Фото из рекламной кампании коллекции Archive итальянского бренда La Perla

Фото из рекламной кампании коллекции Archive итальянского бренда La Perla

Фото: La Perla

В ГУМе и Петровском пассаже начались продажи коллекции Archive итальянского бренда La Perla. Коллекция посвящена 1980-м и модным образам того времени: белье La Perla часто выбирали для своих клипов певицы Шер и Мадонна. В бутиках бренда можно приобрести боди с V-образным вырезом, облегающий корсет из жаккарда, прозрачный комбинезон из жаккардового кружева и шелкового атласа, платье-комбинацию и платье на одно плечо из шелка, головные повязки из лайкры и жаккардового кружева. В Петровском пассаже до 30 апреля открыта выставка, посвященная La Perla.

Женский деловой костюм из коллекции Tailored Suit от Max Mara

Женский деловой костюм из коллекции Tailored Suit от Max Mara

Фото: Max Mara

Max Mara представляет коллекцию Tailored Suit — женские деловые костюмы, сшитые вручную. На изготовление каждой вещи уходит 345 минут. В коллекции семь моделей двубортных и однобортных жакетов из шерсти, шелка, меланжа и кашемира.

Капсульная коллекция для будущих мам Nataly Osmann x Tak.Ori

Капсульная коллекция для будущих мам Nataly Osmann x Tak.Ori

Фото: Nataly Osmann x Tak.Ori

Сооснователь проекта #FollowMeTo Наталья Османн совместно с брендом Tak.Ori выпустила коллекцию для будущих мам. Пять моделей платьев и комбинезон сшиты из эластичной черной вискозы, они тянутся, но не теряют первоначальной формы, так что будут впору и после беременности. Вещи можно приобрести на сайте и в инстаграм-аккаунте бренда Tak.Ori.

Одежда из новой коллекции Natural Order от венгерского бренда Nanushka

Одежда из новой коллекции Natural Order от венгерского бренда Nanushka

Фото: Nanushka

В ЦУМ привезли две экологичные коллекции. Венгерский бренд Nanushka, следующий принципам устойчивого развития, представил коллекцию Natural Order. Декоративные элементы в технике макраме напоминают о сетях, которые используют японские ныряльщицы за жемчугом. В продаже есть жакеты, топы, брюки, юбки и шорты из веганской кожи черного, терракотового и голубого цветов, а также платья-мини в стиле 90-х из вторичного целлюлозного волокна.

Платье из совместной коллекции бренда Ganni с Levi’s

Платье из совместной коллекции бренда Ganni с Levi’s

Фото: Ganni x Levi’s

А совместная коллекция датского бренда Ganni с Levi’s изготовлена из похожего на хлопок конопляного волокна, для производства которого требуется значительно меньше воды и пестицидов, чем для обычного хлопка. В продажу поступили джинсовые куртки, платья, рубашки, свободные джинсы винтажного стиля, а также футболки с логотипами брендов. Обеих коллекции также представлены в онлайн-магазине ЦУМа и в петербургском ДЛТ.

Фото из lookbook Fabiana Filippi весна-лето 2021

Фото из lookbook Fabiana Filippi весна-лето 2021

Фото: Fabiana Filippi

В коллекции Fabiana Filippi сезона весна-лето 2021 в основном вещи базового гардероба: кардиганы, повседневные брюки, джемперы, жакеты и свободные платья из хлопка, льна, кашемира и шелка. Цвета — синий и голубой, бежевый, персиковый, черный и белый. Коллекция была представлена в сентябре прошлого года на Миланской неделе моды в онлайн-формате и уже продается во флагманских бутиках.

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