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По результатам проверки пансионата в Усть-Ижоре возбудили уголовное дело

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга провела проверку деятельности пансионата для престарелых людей и инвалидов «Долгожитель». По ее результатам следственные органы возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. В пансионате, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, прокуратура выявила угрозу для жизни и здоровья постояльцев, которых на момент проверки было 23 человека. Указывается, что внутренние помещения дома не отвечают противопожарным и санитарным требованиям, предъявляемых для учреждений такого типа.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Решается вопрос о переводе постояльцев в социальные организации или передаче их родственникам.

Ранее “Ъ-СПб” писал об уголовном деле о растрате бюджетных средств, выделенных на дом-интернат для престарелых в Лодейнопольском районе Ленобласти. В рамках его расследования задержали зампреда регионального комитета по социальной защите населения.

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