Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, что приготовят для посетителей в заведениях Regent, «СибирбСибирь», «Жеральдин», «Бочка» и «Воронеж».

Продолжаем наш блинный обзор, посвященный Масленице в московских ресторанах.

Целых 20 блюд подготовил для своего блинного меню деликатесный мясной ресторан Regent. Среди них блины-гунканы с разными начинками — от грибов шиитаке до лосося, тунца и лакедры — блины с креветками том ям, гречишные блины с дайконом, блины со сметаной и квашеной капустой, а также блины «зеленый чай» с мороженым и блины с апельсинами и каперсами.

В ресторане «СибирьСибирь» тем временем пекут зеленые шпинатные блины с розовой форелью собственного посола, пшенные блины для тех, кто избегает глютена, патриархальные блины с припеком — это когда икра сазана либо щучья вмешивается прямо в тесто, — а еще деликатесные блины с осетровой вязигой. Стоят они 540 руб.

Во французском ресторане «Жеральдин» новый шеф Мишель Эван готовит гречишные блины с муссом из лосося и эспумой из козьего молока за 550 руб. — это хит масленичного меню. Также в его репертуаре блины с соусом биск и с крабом и блинчики креп-сюзетт.

В «Бочке» жарят блины на открытом огне и подают их с черной, красной, щучьей икрой, а на десерт пекут «ангельские» блины с начинкой из творога с изюмом, инжиром и миндалем.

Ресторан «Воронеж» пошел своим масленичным путем — тут готовят панкейки с мороженым и кленовым сиропом, а еще свекольные блины с уткой, гречневые с томленой говядиной и панкейк-бургер.