Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, чем столичные заведения собираются удивить гостей в конце масленичной недели.

В этом году московские рестораны отмечают Масленицу настолько интересно и оригинально, что я никак не могла обойти это событие своим вниманием. А потому начинаю свой обзор с самых необычных и важных блинных предложений на предстоящий уикенд. Начнем мы с ресторана Savva, где шеф-повар Андрей Шмаков отмечает эстонскую Масленицу Vastlapaev традиционными сдобными булочками vastlakuklid, которые подаются с брусничным вареньем и взбитыми сливками и еще более сытными булочками vatslakukkel со сметаной и лососевой икрой. Также в масленичном меню Savva есть русские блины с начинками в виде тушеного кролика с трюфелем и сыром грюер и творога с вишней и шоколадным мороженым.

Тем временем в ресторане Community встречают весну в паназиатской подаче. Шеф-повар Борис Йованавич подает пшеничные блины на манер мини-блинчиков к утке по-пекински в трех вариантах. Есть говяжье ребро с грибами шиитаке кенийской фасолью и горчичным соусом, есть тар-тар из тунца с гуакамоле и сметаной, есть воздушный мусс из зеленого чая с жасмином и тар-тар из манго.

А во всех трех ресторанах «Магадан» жарят гигантские блины диаметром 30 см, в которые заворачивают крабов и креветок, лосося с горчицей из авокадо, цезарь с курицей, а также картофель и грибы. Вдобавок тут работает икорный бар с черной, красной и щучьей икрой, а еще тут пекут масленичные блинные торты — классический и шоколадный. Продолжение следует.