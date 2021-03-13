В Карачаево-Черкесии при взрыве газа в пункте выдачи интернет-товаров пострадали пять человек

В городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии в пункте выдачи товаров интернет-магазина произошел взрыв газа и пожар, сообщило ТАСС МВД по региону. В результате ЧП пострадали пять человек.

«13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортная, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек»,— рассказала пресс-служба ведомства.

На этой улице располагается пункт выдачи компании Wildberries.

Причины произошедшего выясняются. Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура начала проверку.