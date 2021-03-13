Общественники Краснодара предложили продлить маршруты троллейбусов до Губернского микрорайона

Общественное движение «Городские решения» предлагает пролить троллейбусную контактную сеть от конечной остановки «улица Домбайская» по улице Восточно-Кругликовской до Губернского микрорайона с созданием там диспетчерского пункта и разворотного кольца. Помимо этого предлагается создать выделенки для общественного транспорта по улицам 40-летия Победы, Черкасской и Домбайской на участках от Восточно-Кругликовской улицы до Героев Разведчиков.

«Уже сейчас очевидно, что реконструкция Домбайской должна предусматривать строительство троллейбусной линии и продление маршрутов № 15 и № 21 до Губернского с полноценным разворотным кольцом и диспетчерским пунктом, которых так сильно не хватает на существующей конечной остановке. Поскольку трамвай в районе появится нескоро, это значительно улучшит транспортную доступность Губернского и соседних жилых комплексов, которые активно строятся», - пишут общественники.

«Городские решения» обосновывают свои предложения тем, что в настоящее время пропускная способность улиц, ведущих в Губернский, не справляется с количеством жителей микрорайона, где на сегодняшний день ведется масштабное жилищное строительство. Кроме того, сроки реконструкции улицы Домбайской отложены на 2022 год, а строительство новой трамвайной линии, которая должна в перспективе быть продлена от конечной остановки «улица Декабристов» до Восточно-Кругликовского микрорайона откладывается из-за проблем со сносом стоящего у нее на пути частного сектора.

Ранее, напомним, в мэрии озвучивали планы по продлению троллейбусных маршрутов на автономной тяге до Губернского микрорайона без создания контактной сети. Также мэр Краснодара Евгений Первышов заявлял о возможности запуска электробусов по улицам Восточно-Кругликовской и Школьной от улицы Черкасской до улицы Северной мимо стадиона «Краснодар».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 15 марта стартуют работы по реконструкции улицы Черкасской от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Она должна стать трехполосной.

Дмитрий Михеенко