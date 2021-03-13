Курс доллара. Прогноз на 15–19 марта

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Ожидаем некоторый рост рубля либо сохранение курса возле текущих уровней Рубль стабилен, потоки экспортных продаж компенсируются бюджетным правилом и сокращением позиций в ОФЗ на фоне роста инфляции. Вероятно, короткая и средняя часть кривой ОФЗ уже достаточно отразила рост инфляционных ожиданий, поэтому давление этого фактора может уменьшиться. Мы ожидаем некоторый рост рубля либо сохранение курса возле текущих уровней. Примерный диапазон на неделю — 72-74 руб./$.

Виталий Громадин, старший аналитик На рынках превалируют позитивные настроения на фоне подписания в США проекта закона о программе стимулов Прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на начало следующей недели сохраняется на уровне 72-75. На рынках превалируют позитивные настроения на фоне подписания в США проекта закона о программе стимулов объемом $1,9 трлн. В пятницу рубль дешевеет с оглядкой на динамику доллара и рынка гособлигаций США, так как доходность UST-10 снова выше 1,6% на опасениях скачка инфляции в случае восстановления американской экономики. В России профицит внешней торговли в январе составил $8,93 млрд. Цена Brent вновь приблизилась к $70 за баррель, что также позитивно отражается на российском рубле.

Дмитрий Грицкевич, аналитик Видим риск перехода национальной валюты ближе к верхней границе коридора 73-75 На следующей неделе ждем некоторого охлаждения аппетита к риску на рынках — фокус инвесторов вновь может сместиться на долговой рынок, демонстрирующий рост инфляционных ожиданий и доходностей UST. При этом переход реальных (за вычетом инфляции) долларовых ставок в положительную область может существенно охладить спрос инвесторов на рисковые активы, переориентировав его в пользу доллара. В целом ожидаем, что курс останется в диапазоне 73-75 руб./$, однако на следующей неделе видим риск перехода национальной валюты ближе к верхней границе этого коридора.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Рубль, даже при его очевидной недооцененности, может продемонстрировать небольшое ослабление Замедление роста базовых долларовых доходностей позитивно влияет на сегмент высокодоходных валют и из локальных долговых рынков. Рубль ограничен в общей рыночной поддержке из-за рисков санкций по госдолгу, которые пока, скорее, выглядят призрачными, чем реальными. Высокая рублевая цена барреля нефти подталкивает финансовые власти РФ на словесные интервенции, но они пока имеют слабое влияние на валютный рынок. На неделе велик риск возвращения тренда по росту доходностей US Treasuries, поскольку заседание ФРС может напомнить инвесторам об отсутствии намерений Федрезерва таргетировать долгосрочные доходности, а поток, вероятно, сильной экономической статистики по США может вновь вернуть инфляционные риски в повестку дня. Таким образом, рубль, даже при его очевидной недооцененности, может продемонстрировать небольшое ослабление.