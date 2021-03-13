Экс-глава налоговой службы Кущевского района пожаловался генпрокурору на банды в станице

Бывший глава налоговой инспекции Кущевского района Игорь Гончаров, осужденный к полутора годам условно за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), написал открытое письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, где попросил его взять под личный контроль ситуацию с криминалитетом в станице Кущевской. Как сообщает издание Znak.com со ссылкой на текст послания, Игорь Гончаров утверждает, что с момента ликвидации банды Цапков в муниципалитете мало что изменилось. В частности, по словам экс-налоговика, в станице «периодически появлялись банды, велись поборы, совершались страшные преступления, к которым причастны люди в погонах и мантиях».

Господин Гончаров утверждает, что направил Игорю Краснову уже 34 обращения и жалобы о преступлениях, к которым могут быть причастны силовики, однако эти обращения якобы спускались на уровень районного прокурора Анатолия Самойлова (отстранен в 2018 году), который, по словам экс-главы налоговой службы, сам был тесно связан, как с бандой Цапков, так и с действующими криминальными элементами. Уголовное дело, возбужденное против Игоря Гончарова, сам налоговик считает полностью сфабрикованным в отместку за то, что он пытался навести порядок в фискальной сфере Кущевского района, где якобы имели место быть незаконные обналичивания средств, незаконный возврат НДС на сотни миллионов рублей и другие нарушения.

«Недавно ваше ведомство указало Краснодарский край в лидерах по коррупции, что еще раз говорит о необходимости вашего личного вмешательства. Вы не можете остаться в стороне. Надеюсь на вашу решительность укрепить закон и государство. Прошу вас принять процессуальные решения по указанным мною нарушениям закона, преступлениям должностных лиц, пресечь бездействие подчиненных, круговую поруку, а также обеспечить мою защиту от незаконного уголовного преследования и восстановление моих законных прав», - цитирует Игоря Гончарова издание.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Кущевский районный суд удовлетворил исковые требования Александра Исюка и взыскал 140 млн руб. в его пользу по уголовному делу о вымогательстве, совершенном Вячеславом Цеповязом (член банды Цапка) и его бывшей женой Натальей Стришней.

Дмитрий Михеенко