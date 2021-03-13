В Краснодаре запретят стоянку автомобилей по улице Московской возле ДК ВОС

С 1 апреля в столице Кубани будет запрещена стоянка автотранспорта по улице Московской на подъезде к детскому саду № 123 со стороны Дома культуры ВОС (ул. Московская, 65а). Там установят соответствующие дорожные знаки.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничительные меры применяются, чтобы исключить стоянку автомобилей на проезжей части, поскольку припаркованные машины создают помехи и провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 10 по 24 марта введено ограничение движение транспорта по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. На этом участке полностью перекрыты две полосы по четной стороне улицы. Для проезда автомобилей оставлено две полосы с нечетной стороны, по которым запущено движение в двух направлениях. Это связано с прокладкой инженерных коммуникаций на пересечении улиц Солнечной и Московской в рамках строительства новой трамвайной ветки.

Дмитрий Михеенко