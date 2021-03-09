В Краснодаре на две недели ограничат движение по улице Московской

Движение транспорта по улице Московской от улицы Солнечной в сторону улицы им. Петра Метальникова будет ограничено с 10 по 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. На этом участке будут полностью перекрыты две полосы по четной стороне улицы, для проезда автомобилей оставят две полосы с нечетной стороны, по которым будет запущено движение в двух направлениях.

Причина сужения участка дороги - прокладка новых инженерных коммуникаций на пересечении улиц Солнечной и Московской в рамках строительства новой трамвайной ветки. На период действия ограничений движение транспорта будет организовано по временной схеме.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, подземный переход на улице им. Петра Метальникова в Краснодаре достроят в октябре. Строительство второго подземного перехода на пересечении улиц Московской и Петра Мельникова начнут в конце весны, на работы потребуется около семи месяцев. Трамвайное движение на кольце улиц Московской и Солнечной будет полностью восстановлено к концу марта.

Ольга Логинова