ГИБДД назвала самое аварийное время на дорогах

Вечера пятницы и субботы с 17:00 до 19:00 стали наиболее аварийным временем на российских дорогах, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД. На это время приходится около 35% от общего числа ДТП. В остальные дни недели доля аварий не превышает 15%.

С начала года в вечера пятницы и субботы произошло от 658 до 696 аварий. В целом в пятницы первых двух месяцев 2021 года произошло 1 693 аварий, в субботы — 1 442. Всего с начала года зарегистрировано более 9 тыс. ДТП, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года.

Наименее аварийным временем ГИБДД назвала ранние утра с 03:00 до 06:00. В этот время произошло около 3% от общего числа ДТП.

По данным на сайте Госавтоинспекции, за весь прошлый год произошло более 145 тыс. аварий. В них погибли более 16 тыс. человек, пострадали более 183 тыс.

Как власти пытаются снизить аварийность на дорогах страны — в материале “Ъ” «Автотрассы зовут к барьеру».