Ракета «Союз» впервые за полвека сменит дизайн

Ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой запланирован на 20 марта, будет окрашена в бело-синий цвет вместо стандартного серо-оранжевого сочетания. Ракеты семейства «Союз» сохраняли одинаковую цветовую гамму с начала эксплуатации в 1966 году.

«Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет. На ракете-носителе "Восток" 60 лет назад с Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин»,— сообщил источник в ракетно-космической отрасли (цитата по «РИА Новости»).

Обычно «Союз-2.1а» окрашен в серый цвет, но перед запуском она становится белой из-за инея, который образуется во время заправки жидким кислородом. В этот раз центральный и боковые блоки изначально окрашены в белый цвет, а окантовки ступеней — в синий.

20 марта «Союз-2.1а» запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран, в том числе из России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.