Семье Флойда выплатят $27 млн компенсации по делу об убийстве

Власти американского города Миннеаполис (штат Миннесота) выплатят $27 млн в рамках урегулирования иска семьи афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими. Городской совет единогласно принял решение о сумме выплаты, сообщает Associated Press.

Адвокат семьи Бен Крамп сообщил, что эта компенсация стала наиболее крупной, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о нарушении гражданских прав, повлекшем смерть человека. Также власти направят $500 тыс. благотворительной организации, созданной после смерти Джорджа Флойда.

Джордж Флойд погиб в мае 2020 года после того, как при задержании полицейский удерживал его и давил коленом на шею. После этого в США прошли массовые протесты. Полицейскому предъявлено обвинение в убийстве, нескольким его коллегам — в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Рассмотрение дела по существу намечено на конец марта.

Подробнее о подготовке к рассмотрению дела — в материале “Ъ” «Присяжные имеют значение».