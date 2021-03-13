Несколько кубанских судей попросили признать их потерпевшими по делу о клевете

Совет судей Краснодарского края провел проверку достоверности сведений о возможном совершении несколькими судьями противоправных действий, о чем рассказал на видеохостинге Youtube адвокат Дмитрий Новиков. Проверка признала, что информация не соответствует действительности, судьи обратились в следственные органы с заявлениями о признании их потерпевшими по делу о клевете. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Уголовное дело о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) было возбуждено в отношении начальника финансового отдела краевого министерства природных ресурсов Сергея Кравца в начале февраля. Во время разговора с двумя предпринимателями, аудиозапись которого опубликована Дмитрием Новиковым, он сообщал о якобы имевших место фактах передачи взяток судьям арбитражного суда и судов общей юрисдикции за вынесение нужных решений.

Судьи, имена которых прозвучали в аудиозаписи, представили объяснения, согласно которым никто из них с господином Кравцом не встречался и по вопросам рассмотрения дел не общался, никаких действий в его интересах не совершал. Они полагают, что господин Кравец, распространяя клеветнические сведения, желает оправдать собственные неправомерные поступки.

Анна Перова, Краснодар