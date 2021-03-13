«Химки»—«Ростов» 1:0
Мирзов, 48 (пен.). Удаление: Трошечкин («Химки»), 89 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
13.03: «Урал»—«Ротор», «Арсенал»—ЦСКА, «Зенит»—«Ахмат», «Динамо»—«Спартак». 14.03: «Уфа»—«Рубин», «Тамбов»—«Краснодар», «Локомотив»—«Сочи».
«Химки»—«Ростов» 1:0
Мирзов, 48 (пен.). Удаление: Трошечкин («Химки»), 89 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
13.03: «Урал»—«Ротор», «Арсенал»—ЦСКА, «Зенит»—«Ахмат», «Динамо»—«Спартак». 14.03: «Уфа»—«Рубин», «Тамбов»—«Краснодар», «Локомотив»—«Сочи».
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