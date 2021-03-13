13 марта, суббота
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22-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

«Химки»—«Ростов» 1:0

Мирзов, 48 (пен.). Удаление: Трошечкин («Химки»), 89 (2 ж. к.).

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Зенит»21126346:1942
2. ЦСКА21124537:1940
3. «Спартак»21115539:2438
4. «Сочи»21107432:2237
5. «Динамо»21113728:2236
6. «Локомотив»21104726:2534
7. «Ростов»22104826:2334
8. «Рубин»21104728:2634
9. «Химки»2295827:3132
10. «Краснодар»2194838:2731
11. «Ахмат»2175920:2526
12. «Урал»21411618:2523
13. «Ротор»21461112:3118
14. «Уфа»21351315:3314
15. «Арсенал»21351317:3714
16. «Тамбов»21341414:3413

13.03: «Урал»—«Ротор», «Арсенал»—ЦСКА, «Зенит»—«Ахмат», «Динамо»—«Спартак». 14.03: «Уфа»—«Рубин», «Тамбов»—«Краснодар», «Локомотив»—«Сочи».

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