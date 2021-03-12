The Bell: «Яндекс» покупает банк «Акрополь» у гендиректора «Связного»

«Яндекс» намерен купить банк «Акрополь» из четвертой сотни рэнкинга по активам, сообщили источники The Bell. Его владельцем в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. Он отказался от комментариев.

По информации собеседников издания, в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи. Сумма возможной сделки не называется. Один из источников утверждает, что «Яндекс» фактически покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию. У него нет планов открывать отделения или выдавать кредиты. «Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия»,— сказал собеседник The Bell.

Пресс-служба «Яндекса» только сообщила “Ъ”, что компания заинтересована в получении банковской лицензии. «Мы рассматриваем все доступные варианты»,— добавил «Яндекс».

Господин Давыдович не стал комментировать информацию. «Я не считаю, что это новость, это слух»,— сказал он “Ъ”. На вопрос о том, продает ли он в настоящее время свой банк, гендиректор «Связного» ответил, что не комментирует свои планы. Он отметил, что к «банковскому бизнесу имеет относительное отношение».

По информации “Ъ”, господин Давыдович купил банк в феврале 2020 года у ингушского предпринимателя Ахмета Паланкоева. Сумма сделки составила 1 капитал, на начало года капитал составлял около 1,1 млрд руб. По информации «Интерфакс-ЦЭА» на начало октября 2020 года, «Акрополь» занимал 328-е место в рэнкинге банков по активам.

«Яндекс» в сентябре 2020 года достиг предварительной договоренности о покупке Тинькофф-банка за $5,5 млрд. Сделка не состоялась, так как стороны не смогли договориться о параметрах.

Подробнее о срыве сделки — в материале “Ъ” «"Яндекс" не смог взять банк».