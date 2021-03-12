Пансионат «Кабардинка» в Геленджике продается за 1,3 млрд рублей

Выставлен на продажу пансионат «Кабардинка», рассчитанный на 850 мест, который расположен на улице Революционной одноименного поселка в Геленджике. Согласно объявлению о продаже на сервисе «Авито», за пансионат хотят получить 1,3 млрд руб.

В состав комплекса, который разместился на участке 57,1 тыс.м, входят два пятиэтажных корпуса, девять двухэтажных коттеджей, административное здание, детский и взрослый бассейны, спортивная площадка, детский игровой комплекс и т.д.

На сайте пансионата сообщается, что здания комплекса построены в 1927 году, в 2006 году прошли процедуру реконструкции. Пансионат имеет сезонный график работы и открыт с мая по октябрь.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», на продажу выставлен инвестпроект реконструкции санатория «Солнечная поляна» в Апшеронске. Предполагаемый объем инвестиций, которые планируется привлечь для реализации проекта, - 70 млн руб.

Ольга Логинова