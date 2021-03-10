В Апшеронске инвестпроект реновации санатория «Солнечная поляна» продают за 70 млн рублей

Инвестиционный проект реконструкции санатория «Солнечная поляна» выставлен на продажу за 70 млн руб. Согласно объявлению, размещенному на сервисе «Авито», в инвестиционный проект включены комплекс зданий старого санатория и термальная скважина, расположенные на территории площадью 98,6 тыс.кв.м.

Цель проекта – создать на месте старого советского санатория «Солнечная поляна» спа-центр с бассейном и источником минеральной воды. Четыре основных корпуса санатория подготовлены к реконструкции. Предполагается выполнить капитальный ремонт здания площадью 1,3 тыс. кв.м, в котором разместят спа-комплекс с ваннами, хамамом, сауной. Четырехэтажный спальный комплекс с рестораном, площадью 2,9 тыс.кв.м, и детский корпус, площадью 147 кв.м, предстоит капитально отремонтировать, заменить фасад и коммуникации. Ко второму спальному корпусу площадью 3,3 тыс.кв.м достроят два этажа, здесь также обновят фасад и коммуникации. На территории комплекса также размещены футбольное поле, детская площадка, танцплощадка, кафе, прогулочные зоны и пруды.

В настоящий момент санаторий не работает, организация ФГУП Санаторий «Солнечная Поляна» ликвидировано в марте 2017 года.

Ольга Логинова