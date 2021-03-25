История рептилий римского дома Bvlgari началась в 1940-е с часов с секретом. В 1960-е переползла в коллекции ювелирные, а в 1970-х анималистичные узнаваемые змеиные силуэты обернулись авангардными геометрическими формами. В конце 2010-х семейство пополнилось новыми видами аспидов, то есть ядовитых змей — именно так переводится название коллекции Serpenti Viper, которую бренд регулярно обновляет.

Змею как важный символ для Римской империи не могли оставить без внимания и ювелиры римского дома. Генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен в интервью изданию WWD объяснил, что агрессивным названием Viper бренд хотел передать бунтарский дух украшений. Дизайн «аспидов» действительно более геометричный: каждое из звеньев туловища, будь то колье, подвески, браслеты, кольца или серьги, остается подвижным, чтобы украшение удобно располагалось на руке или шее его владелицы. В основе, конечно, знаменитый «тубогас», но новые, конца 2020 года, украшения из коллекции Serpenti Viper изгибаются еще более плавно благодаря ноу-хау римских ювелиров.

Змеи кроме мудрости часто символизируют власть, соблазн и искушение, и, как показали исследования рынка, устоять перед искушением удается немногим. В своих интервью господин Бабен не раз комментировал ситуацию со спросом на ювелирные украшения в период пандемии — на удивление в некоторых регионах, например в Китае и России, он вырос. Особенно хорошо шли дела в категориях «входных» товаров и высоких ювелирных коллекций. И хотя у бренда очевидно было множество проблем, сектор украшений удалось сохранить и даже развить, поэтому в планах компании Bvlgari на 2022-й значится расширение римского ателье высокого ювелирного искусства и строительство новой мануфактуры между Миланом, Турином и Генуей. К слову, компания развивает и отельный сектор: в будущем году предполагается открыть Bvlgari Hotels в Риме и в Москве.

Натела Поцхверия