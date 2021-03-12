Суд возобновил расследование дела о пытках в колонии Ярославля

12 марта в Ярославле Заволжский районный суд отменил постановление о прекращении уголовного дела о избиении сотрудниками ИК-1 города Ярославля заключенного Важи Бочоришвили, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из областного суда Ярославской области. С ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного дела по факту насилия к осужденному Важе Бочоришвили обратилось в суд следствие. Расследование уголовного дела будет продолжено.

В сообщении отмечается, что, по данным расследования «Новой газеты», заключенный Важи Бочоришвили скончался в мае 2017, после избиения в ярославской колонии №1. Кадры с избиением Важи Бочоришвили были опубликованы в «Новой газете».

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в связи с публикацией 23 февраля видео избиения заключенных в ярославской исправительной колонии №1 следственное управление СК России по Ярославской области возбудило новое уголовное дело.

Дарья Сабаева