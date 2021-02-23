СК возбудил новое уголовное дело о пытках осужденных в ярославской колонии В ИК-1 Ярославля началась внеплановая проверка, часть сотрудников отстранена от работы

В связи с публикацией 23 февраля видео избиения заключенных в ярославской исправительной колонии №1 следственное управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе следственного управления.

Свою проверну в ИК-1 начала прокуратура Ярославской области, сообщили в прокуратуре.

«Прокуратурой Ярославской области организована проверка по материалам СМИ о нарушении в 2016-2017 годах прав осужденных в исправительной колонии №1 УФСИН. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения прав осужденных»,— передает «РИА Новости» сообщение областной прокуратуры.

23 февраля в ярославской исправительной колонии №1 началась внеплановая проверка в связи с публикацией видеозаписи избиения заключенных сотрудниками колонии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. Проверку проводят представители аппарата управления УФСИН.

«При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

По данным «Интерфакса» 23 февраля уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин запросил в УФСИН информацию в связи с публикацией в «Новой газете» видео с пытками заключенных в ИК-1.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 23 февраля «Новая газета» опубликовала два новых видео, на которых сняты эпизоды избиения сотрудниками колонии заключенных ИК-1. Редакция сообщает, что видеозаписи сделаны в 2016 и 2017 годах. По информации редакции, один из заключенных после избиений был госпитализирован в рыбинскую больницу, где позднее умер.

Один из заключенных, избиение которого также записано на видео, уже отбыл срок заключения. Он рассказал об избиении в колонии. В редакции изменили его имя. В публикации он фигурирует как Андрей Иванов. «Новая газета» сообщает, что передаст его данные следствию в случае начала расследования по факту избиения заключенных.

По данным редакции, на видео фигурируют сотрудники исправительной колонии №1, являющиеся фигурантами уголовного дела об избиении заключенного Евгения Макарова. Это уголовное дело рассматривал в 2020 году Заволжский районный суд Ярославля.

Напомним, что по делу об избиении заключенных в ярославской колонии №1 проходили 15 человек. Из них 11 осужденных были приговорены судом к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Подробнее о судебном процессе в материале “Ъ-Ярославль” — «Суд оправдал двух из 13 фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля».

Антон Антонов