Экстренное предупреждение об опасности схода лавин продлили на Кубани до 15 марта

По прогнозу ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в период с 18:00 пятницы 12 марта до 18:00 понедельника 15 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше отметки 2 тыс. м велика вероятность схода лавин.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, повреждение зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры. Из-за схода лавин может быть нарушено транспортное сообщение, перекрыты автомобильные дороги, мосты и тоннели. Находиться в районах схода снежных лавин опасно и чревато травмами. В этот период жителей края просят воздержаться от выхода в горы, а находясь выше отметки 2 тьс. м принять необходимые меры безопасности и избегать находиться на склонах крутизной свыше 30 градусов.

Таким образом, экстренное предупреждение было продлено еще на три дня. Ранее оно было установлено до 9 марта и продлено до 12 марта. Лавиноопасность сохраняется в горах на территории Кубани с января, предупреждение регулярно продлевается в связи с обильными снегопадами в регионе.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, об опасности схода лавин в горах Сочи в течение суток было объявлено 11 марта.

Ольга Логинова