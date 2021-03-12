В Ярославле 16 марта ограничат остановку и стоянку транспорта

16 марта на участках некоторых улиц в центральной части Ярославля будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения будут действовать с 7 часов до 19 часов в районе Красного съезда, нижнего яруса Волжской набережной, а также в районе КЗЦ «Миллениум». В пресс-службе уточнили, что ограничение остановки и стоянки вводятся из-за мероприятий, организованных правоохранительными органами.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле 14 марта будет ограничено движение на некоторых улицах в центральной части и в некоторых районах города. По информации мэрии Ярославля, ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении в заключительный день масленичной недели 14 марта фестиваля «Главная Масленица страны».

Антон Антонов