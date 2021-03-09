В последний день Масленицы перекроют центр Ярославля

В Ярославле 14 марта будет ограничено движение на некоторых улицах в центральной части и в некоторых районах города, сообщили в пресс-службе мэрии. В сообщении отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении в заключительный день масленичной недели 14 марта фестиваля «Главная Масленица страны».

По данным пресс-службы, движение остановка и стоянка автомобилей будут временно запрещены на участках Которосльной набережной, на площади Челюскинцев, а также на улицах Почтовой, Подзеленье и Андропова. Ограничения будут действовать с 7 часов до 19 часов.

Также 14 марта с 7 часов до 14 часов будут введены ограничения на движение транспортных средств в Заволжском районе возле домов культуры «Гамма» и «Энергетик» и возле сквера на проспекте Машиностроителей. В это же время будут действовать ограничения на движение транспорта возле ДК «Нефтяник» в Красноперекопском районе, возле ДК «Судостроитель» во Фрунзенском районе и возле ДК «Красный Перевал-1» в Дзержинском районе, а также на участках улиц в районе парков «Юбилейный» и «30-летия Победы». С 7 часов до 17 часов 14 марта ограничат движение на участках улиц возле ДК «Радий» во Фрунзенском районе.

Мэрия Ярославля просит водителей в связи с ограничениями проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения.

Антон Антонов