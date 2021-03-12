Петербургский ЖК «Петровский Квартал на воде» признан лучшей новостройкой в федеральном округе

Элитный жилой комплекс «Петровский Квартал на воде» признан лучшей новостройкой в Северо-Западном федеральном округе на конкурсе «ТОП ЖК-2021». Комплекс победил в номинации «Среднеэтажные дома».

Об этом сообщила пресс-служба застройщика Setl Group. В аналогичной всероссийской номинации «Петровский Квартал на воде» удостоился серебряной награды. В конкурсе приняли участие проекты во всех федеральных округах страны, ранжированные по 106 параметрам.

Отмечается, что в 2020 году на том же конкурсе в номинации «Среднеэтажное строительство» победил другой петербургский проект компании – ЖК Stockholm.

О планах Setl Group построить 200 тыс. кв. метров жилой недвижимости комфорт-класса — в материале “Ъ-СПб” "Setl Group строит наполеоновские планы"