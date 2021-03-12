СМИ: бывший замглавы Минфина Сергей Сторчак станет старшим банкиром ВЭБ.РФ

Бывший заместитель министра финансов Сергей Сторчак с 15 марта будет работать старшим банкиром в ВЭБ.РФ, сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС. Он будет отвечать за международную повестку. Господин Сторчак ушел с должности замминистра в связи с переходом на другую работу в марте 2020 года и сейчас занимает должность советника министра.

«Фокус его деятельности будет сосредоточен на международной повестке ВЭБа в сфере многосторонней финансовой дипломатии, предполагающей, прежде всего, взаимодействие с многосторонними банками, организациями и фондами развития»,— сказал источник «Интерфакса». Пресс-служба ВЭБ.РФ отказалась комментировать информацию ТАСС.

Чем известен Сергей Сторчак Читать далее

В августе 2020 года на должность старшего банкира ВЭБ.РФ был назначен Константин Вышковский, который до этого возглавлял департамент госдолга и государственных финансовых активов Минфина. Его работу курировал господин Сторчак. Господин Вышковский отвечает за работу ВЭБ.РФ на внутреннем долговом рынке.

Сергей Сторчак работал в Минфине с 1994 года. Он курировал международные финансовые отношения, долговую политику, отвечал за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС. В 2007 году его задержали сотрудники ФСБ и СКР по обвинению в мошенничестве. В 2008 году его освободили под подписку о невыезде, а в 2011 году уголовное дело прекратили «за отсутствием события преступления».