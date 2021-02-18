Адыгея вошла в топ-3 регионов по росту цен на продукты

Республика Адыгея заняла третье место в рейтинги российских регионов, в которых наблюдается самая высокая продовольственная инфляция (9,72%). Данные о росте цен в январе 2021 года опубликовал Центральный банк РФ. Первое место занял Дагестан (10,85%), второе Саратовская область (10,2%).

Согласно анализу, продовольственные товары в России подорожали на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цен оказался рекордным за пять лет.

По данным Центробанка, на ускорение роста цен в Адыгее повлияли как общероссийские факторы: ослабление рубля в предыдущие месяцы и уменьшение предложения на отдельных продовольственных рынках, так и региональный фактор: сокращение предложения на рынке мясной продукции, низкий валовый сбор яблок, сокращение площадей промышленного выращивания картофеля, сокращение поголовья птицы у местных производителей и пр.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе 2021 году цены на товары и услугу выросли на 5,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата. По сравнению с декабрем 2020 года рост цен составил 0,8%. Цены на продовольственные товары в январе выросли на 7,7% год к году, на непродовольственные – на 4,6%, на услуги – на 3,1% По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 1,3%, 0,5% и 0,4%.

Наталья Решетняк