Роман Петрухин покинул пост управляющего липецким отделением Сбербанка

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, управляющий липецким отделением Сбербанка Роман Петрухин покинул должность. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном банке финучреждения.

Господин Петрухин намерен уйти из банка. Он возглавлял липецкое отделение с июля 2019 года. Нового управляющего планируют подобрать из кадрового резерва Сбербанка.

Напомним, руководители региональных отделений в Черноземье начали меняться после того, как Центрально-Черноземный банк возглавила Наталия Цайтлер. Так, 1 марта на должность управляющего курским отделением был назначен Константин Долонин.

Как начинались кадровые перемены в отделениях Сбербанка в макрорегионе — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин