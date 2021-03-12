ПМЭФ-2021 пройдет в гибридном формате

Петербургский международный экономический форум в текущем году состоится в гибридном формате. Масштаб офлайновой части форума при этом пока неизвестен.

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на замглавы комитета по промышленной политике Александра Ситова. По его словам, офлайновая часть состоится «с вероятностью 99%», но ее масштаб пока неясен, поскольку оргкомитет еще не рассматривал этот вопрос. «Как только произойдет инициация с федерального уровня, мы, понимая границы и параметры, инициируем все остальное», — подчеркнул господин Ситов.

Ранее директор ПМЭФ заявлял, что в текущем году форум должен пройти в привычном формате.