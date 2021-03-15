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«Россети ФСК ЕЭС» расширила автопарк магистрального сетевого комплекса Урала

На предприятиях «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»), работающих на территории 9 субъектов Уральского и Приволжского федеральных округов, поступили новые тягачи, болотоходы и снегоходы. Общее число единиц специальной и автомобильной техники достигло 842. Наличие новых транспортных средств обеспечит дополнительные возможности оперативно выполнять ремонты и устранять технологические нарушения в работе электросетевого комплекса.


Программа обновления автопарка сформирована с учетом сложных эксплуатационных и климатических условий работы предприятий. Новая техника позволит проводить ремонтные работы в условиях заболоченной местности, водных преград, бездорожья и любой толщины снежного покрова при различных перепадах температур.

До конца 2021 года планируется обновление парка еще на 18 единиц спецтехники.

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