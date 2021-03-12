МегаФон создает сеть Private LTE для «Удоканской меди» На крупнейшем в России медном месторождении появится корпоративная частная сеть на базе LTE

МегаФон запустит на Удоканском месторождении меди частную сеть беспроводной связи, которая позволит не только обеспечить сотрудников предприятия устойчивой связью, но автоматизировать процессы на производстве и повысить безопасность труда.



Корпоративная частная сеть будет работать на базе технологий LTE в диапазоне 1800 МГц и охватит всю территорию нового месторождения, в том числе карьер и технологический комплекс строящегося горно-металлургического комбината — он объединит обогатительную фабрику и металлургический завод «Удоканской меди».

На первом этапе МегаФон обеспечит устойчивой 4G связью сотрудников предприятия и рабочих подрядных организаций, занятых на стройплощадке будущего комбината. До конца года оператор связи планирует построить четыре базовые станции и организовать отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В следующем году с началом промышленной добычи покрытие сети будет усилено в том числе за счет внедрения сети Private LTE.

«Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди» и предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки и время простоя.

Собственная устойчивая сеть также поспособствует обеспечению безопасности труда: сложные процессы, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей является одной из первостепенных задач. Там, где это не представляется возможным, используются технологии для оптимизации работы.

МегаФон обеспечит «Удоканскую медь» цифровой радиосвязью «МегаФон Транкинг» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация позволяет определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.

«Компания одновременно ведет строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Современные цифровые технологии МегаФона позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных», — отметил генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов.

«Удоканская медь» (ранее — «Байкальская горная компания») создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения. Удокан с запасами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире.