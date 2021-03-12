Amazon не будет продавать книги, в которых принадлежность к ЛГБТ рассматривается как заболевание

Компания Amazon изъяла из продажи книгу писателя Райана Андерсона о трансгендерах «Когда Гарри стал Салли», пояснив, что впредь не намерена продавать книги, в которых принадлежность к сообществу ЛГБТ рассматривается как психическое заболевание. Объяснения по поводу такого решения компания дала в письме сенаторам Марко Рубио, Майку Ли, Майку Брауну и Джошу Хоули, которые в прошлом месяце сделали в Amazon запрос по поводу изъятой из продажи книги. Письмо опубликовано в The Wall Street Journal (.pdf).

Книга Райана Андерсона, затрагивающая ряд вопросов, связанных с проблемами гендерной идентичности, поступила в продажу в 2018 году и вошла в список самых популярных изданий в магазине Amazon. В прошлом месяце господин Андерсон заметил, что его книга исчезла из продажи. Объясняя свою позицию, компания Amazon отметила, что предоставляет своим клиентам «доступ к широкому спектру мнений, в том числе к книгам, которые некоторые покупатели могут расценивать как спорные». «Однако мы оставляем за собой право не продавать определенный контент. Все ритейлеры принимают решения о том, что они будут продавать, а что — нет, как это делаем и мы»,— говорится в письме Amazon, подписанном вице-президентом Брайаном Хьюзменом.

Райан Андерсон ответил на решение Amazon комментарием в Twitter. По мнению автора, компания пытается прикрыть важную дискуссию вокруг проблемы расстройства гендерной идентичности и лечения пациентов с таким расстройством.

Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность и бисексуальность из списка психических расстройств в 1990 году.

Алена Миклашевская