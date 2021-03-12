Новый Mercedes-AMG SL станет полноприводным

Компания Mercedes-Benz раскрыла подробности о новом поколении родстера SL, премьера которого состоится в 2021 году.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, в настоящее время предсерийные прототипы новой модели (из 2-местного родстера она превратится в 4-местный кабриолет) завершают финальные зимние испытания.

Тесты, которые проходят в Швеции, в первую очередь посвящены проверке новой складной крыши, выполненной в новинке из ткани, а не из стали, как у предшественника. Также инженеры Mercedes-Benz испытывают систему полного привода 4Matic+, которая будет доступна для SL впервые в истории модели.

По информации немецкой марки, по окончании зимних тестов начнется работа на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») для окончательной настройки ходовых характеристик модели.

Напомним, Mercedes-Benz SL-Class появился в 1954 году. За все время сменилось 6 поколений модели — последним стал родстер поколения R231, который выпускался с 2012 по 2020 годы. Работу над новой моделью ведет подразделение Mercedes-AMG, поэтому и называться автомобиль будет Mercedes-AMG SL.