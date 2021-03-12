Акции ТМК выросли более чем на 25%

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) торгуются на уровне 77,88 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи. К уровню закрытия предыдущей сессии они подорожали на 26%. В пике достигали отметки 82 руб. за бумагу (+33%).

ТМК Дмитрия Пумпянского — крупнейший российский производитель труб. 2 марта 2021 года стало известно о покупке ТМК Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). 12 марта совет директоров ТМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года. Дивиденды утверждены в размере 9,67 руб. на одну акцию.

О сделке — в материале “Ъ” «ТМК придется продать активы при покупке ЧТПЗ».