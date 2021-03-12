ЕС продлил санкции против россиян из-за событий на Украине

Совет Евросоюза продлил на полгода санкции против российских и украинских физлиц и организаций из-за событий на Украине. Они действуют с 2014 года за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

В санкционный список входят 177 физлиц и 48 юрлиц. Новое решение будет действовать до 15 сентября 2021 года, каких-либо изменений не вносится.

США продлили антироссийские санкции по ситуации на Украине в начале марта еще на один год. Они затрагивают официальных лиц, крупных российских предпринимателей, несколько компаний и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, 2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».