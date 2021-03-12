В Адлерском районе Сочи из горящего особняка эвакуировали 20 человек

В Сочи при пожаре в частном доме на улице Ульянова эвакуированы 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило 12 марта в 13.31. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС установили, что произошло загорание кровли на площади 300 кв. м.

В 14.31 возгорание удалось ликвидировать. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 11 человек. Подано два ствола «Дельта» и два ствола СВД. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Анапе эвакуировали 300 человек из-за пожара в восьмиэтажном доме площадью 1500 кв. м.

Наталья Решетняк