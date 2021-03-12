Суд отправил главу воронежского аграрного университета под домашний арест

Ленинский райсуд заключил под домашний арест временно исполняющего обязанности ректора Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I Алексея Попова. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в суде, мера пресечения избрана до 10 апреля. Защита врио ректора просила назначить ему запрет определенных действий.

Господину Попову вменяют покушение на присвоение средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ). 10 марта он был задержан, управление СКР по Воронежской области по материалам ФСБ возбудило в его отношении уголовное дело.

По версии следствия, в марте 2021 года врио ректора организовал преступную схему, при которой подчиненные передавали ему деньги, начисленные в виде премий. Всего он якобы получил 880 тыс. руб. — большую часть завышенных премий. Алексей Попов признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Алексей Попов руководит аграрным университетом с августа прошлого года. До этого он работал заместителем руководителя департамента аграрной политики Воронежской области и возглавлял отдел переработки и реализации сельхозпродукции. На посту ректора он сменил Николая Бухтоярова, руководившего вузом с 2015 года.

Подробнее об уголовном деле — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Сергей Толмачев