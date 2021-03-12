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В Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола

Губернатор Петербурга Александр Беглов, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и президент Региональной спортивной федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в городе. Особый акцент в документе сделан на развитие массового спорта.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского правительства. Работа в рамках соглашения будет направлена в том числе на цели федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография». Также заявлено достижение целей национальной стратегии развития футбола до 2030 года. «Сегодня в Петербурге более 57 тысяч человек регулярно занимаются футболом. Мы планируем, что в течение нескольких лет количество жителей региона, вовлеченных в футбол, вырастет на 75%», — заявил Александр Дюков.

В рамках соглашения в Санкт-Петербурге будут построены и модернизированы объекты футбольной инфраструктуры. Одной из спортивных школ будет присвоен статус «Региональный центр РФС», еще двум — статус «Детский футбольный центр», что позволит им претендовать на поддержку со стороны РФС.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что спортивным учреждениям Петербурга выделят федеральные субсидии.

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