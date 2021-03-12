Замглавы Минпросвещения предложил разрешить родителям сдавать детей в спеццентры МВД

Замминистра просвещения Денис Грибов предложил помещать детей в центры временного содержания правонарушителей по инициативе родителей. Такие центры подведомствены МВД. Несовершеннолетние правонарушители помещаются в них на основании постановления судьи или приговора суда сроком до 30 суток, либо по постановлению начальника ОВД на срок не более 48 часов.

«Можно было бы в максимальной степени раздвинуть границы, пересмотреть смысл содержания, деятельности центров временного содержания. Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей»,— сказал заместитель министра просвещения в ходе круглого стола «Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания» (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Грибова, потребность в размещении детей в центрах временного содержания без суда «на самом деле существует». Замминистра просвещения считает, что если ребенок не понимает, что нельзя делать, а что можно, то единственное, что может повлиять на него,— это замещение деструктивной повестки, которая у ребенка в голове, на позитивную, передает агентство.

Минпросвещения готово поддержать МВД, которому подчиняются центры, методической помощью, кадровым обеспечением, сообщил господин Грибов. По его словам, ведомство также готово подключиться к совместной работе, «чтобы создать еще одну сетку точек правильного конструктивного воздействия на ребенка», передает «РИА Новости».

Первый зампред комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский не поддержал идею замминистра просвещения. «Это крайнее, радикальное решение, которое вряд ли будет эффективным. Не думаю, что если оставить в таком центре ребенка, то он там изменится»,— сказал он «РИА Новости». По его мнению, услуги помощи родителям в воспитании детей могут оказывать региональные центры поддержки семьи.