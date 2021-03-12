Регоператору «Дом НН» передадут 15 га на Московском шоссе

Как рассказали “Ъ-Приволжье” в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, земельный участок площадью свыше 15 га на Московском шоссе, на котором ООО «ИСК Стройград» не смогло построить большой торговый центр, будет передан региональному оператору «Дом НН» (бывшее ГП НО «Ника»). По словам министра Сергея Баринова, это необходимо для градостроительной подготовки участка, решения вопросов с инженерными сетями и дальнейшего вовлечения этой площадки в оборот.

Договор аренды участка с ООО «ИСК Стройград» (входит в группу «Столица Нижний») был расторгнут еще в ноябре 2019 года, пояснили в министерстве. Тем самым инвестор избежал очередной выплаты в бюджет компенсации затрат за социальную, транспортную инфраструктуру в размере 27 млн руб. Сейчас застройщик судится с правительством Нижегородской области, пытаясь взыскать как неосновательное обогащение ранее уплаченные 3 млн руб. компенсации, а власти в суде требуют 1,54 млн неустойки за то, что «ИСК Стройград» вовремя не оформил разрешение на строительство ТЦ.

Иван Сергеев