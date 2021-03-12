«Рефстройпроект» благоустроит дворы в семи городах Башкирии

Контракт на благоустройство дворов в семи городах Башкирии по итогам сегодняшнего аукциона может получить уфимское ООО «Рефстройпроект» (принадлежит Гузель Даутовой), сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 140,1 млн руб. с дисконтом почти 9%, за 127,49 млн руб.

В аукционе участвовали еще три компании. Уфимское ООО «Раса» (принадлежит Расулю Габдрафикову) снизило начальную цену до 128,19 млн руб. (дисконт 8,5%), АО «Башкиравтодор» (принадлежит минземимущества Башкирии) — до 135,9 млн руб. (дисконт почти 3%), ООО «Танып» (владелец Овик Нргеян) — до 137,3 млн руб. (дисконт почти 2%). Заказчиками являются администрации Агидели, Белебея, Дюртюлей, Нефтекамска, Октябрьского, Туймазов и Янаула. Дворы будут благоустроены в рамках программы «Башкирские дворики», большую часть суммы контракта оплатит республиканский бюджет, меньшую выделят из средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", на эту закупку были поданы две жалобы в УФАС по Башкирии. Уфимское ООО «Спецстрой» в своей жалобе указало, что организатор и заказчики незаконно укрупнили предмет закупки, в котором содержится требование об одновременном выполнении технологически и функционально не связанных работ по содержанию дворов, расположенных в удаленных друг от друга районах Башкирии. Второй заявитель, ГК «Континент» из Орска (принадлежит Юрию Куркину), указывал, что заказчики установили в закупке одно из требований в редакции, утратившей силу. По данным в реестре жалоб на сайте госзакупок, жалобы не рассмотрены.

Подрядчик должен до 30 августа благоустроить восемь дворов, в частности, установить системы видеонаблюдения, бортовые камни, аттракционы, заасфальтировать и озеленить дворовые территории.

ООО «Рефстройпроект», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2014 года. Компания занимается строительством. Ее выручка в 2019 году составила 138,54 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб. В 2020 году предприятие заключило семь госконтрактов на общую сумму 185,93 млн руб.

Майя Иванова