С начала года Петербурге стали чаще выявлять низкокачественные продукты питания

В продовольственных сетях Санкт-Петербурга стали чаще выявлять продукты питания, не соответствующие предъявляемым к ним требованиям. Больше всего фальсификата приходится на молоко и молочную продукцию.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя организации потребителей «Общественный контроль» Всеволода Вишневецкого. Как заявил господин Вишневецкий, 70% образцов молока, проверенных организацией в лаборатории Росстандарта в 2020 году, не соответствуют ГОСТу. В 2019 году этот показатель составлял 30%. Некоторые образцы содержали растительный жир вместо молочного и были разбавлены сывороткой. Часто выявлялась сметана, по уровню жирности не соответствующая заявленной, а доля некачественного сгущенного молока составила 40%.

Также господин Вишневецкий отметил, что обязательная маркировка молочной продукции уникальными цифровыми кодами, вводимая с 1 июня, может не оказать влияния на борьбу с фальсификатом, так как при получении изготовителями кодов не требуется подтверждение качества продукции.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербуржцы чаще всего заказывают доставкой из супермаркетов в том числе молоко и молочные продукты.